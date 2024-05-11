СБУ затримала російських агентів, які готували теракти у Києві на 9 травня

Російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла провокаціям, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар речника Служби безпеки Артема Дехтяренка.

Як зазначає речник, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід" , - зазначив Дехтяренко.

СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.

Інші провокації росіян

Варто зазначити, що російський режим неодноразово намагався вчинити провокації в Україні, і не тільки в Києві.

Крім того, кремлівські чиновники намагалися притягнути Україну до теракту, який стався у торговому центрі у Підмосков'ї 22 березня 2024 року. МЗС Росії заявило, що нібито було виявлено "український слід" у розслідуванні. При цьому Москва звинуватила главу СБУ Василя Малюка у причетності до теракту і вимагала його арешту.

В СБУ різко відповіли на звинувачення Росії і назвали заяви російського МЗС "нікчемними".

Також, за даними партизанів, спецслужби Росії могли планувати провокації та теракти на території РФ, щоб потім звинуватити Україну.