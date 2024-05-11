Минэнергетики прогнозирует нехватку электроэнергии: призывает уменьшить потребление

Вечером 11 мая, как и за прошедшие сутки Минэнергетики прогнозирует нехватку электроэнергии. В Министерстве призывают уменьшить потребление в пиковые часы 17:00 - 22:00, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

С 18:00 пятницы до 6:30 субботы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось. Такие действия были обусловлены нехваткой мощностей.

На 11 мая также прогнозируют нехватку электроэнергии.

Потребителей призывают уменьшить использование приборов, потребляющих много электроэнергии, а промышленность 0 пересмотреть производственные процессы для экономии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 16 977 МВт ч. Экспорта не предвидится.

Напомним:

Укрэнерго планирует в ближайшее время снять сетевые ограничения для Харькова, где под графики отключений подпадают промышленные и бытовые потребители.