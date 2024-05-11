Міненергетики прогнозує нестачу електроенергії: закликає зменшити споживання

У вечорі 11 травня, як і минулої доби Міненергетики прогнозує нестачу електроенергії. У Міністерстві закликають зменшити споживання у пікові години 17:00 - 22:00, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

На 11 травня також прогнозують нестачу електроенергії.

Споживачів закликають зменшити використання приладів, що споживають багато електроенергії, а промисловість 0 переглянути виробничі процеси задля економії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

Укренерго планує найближчим часом зняти мережеві обмеження для Харкова, де під графіки відключень підпадають промислові й побутові споживачі.