Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины по итогам апреля уменьшились на 3,1%

Международные резервы Украины на 1 мая 2024 года по предварительным данным составили 42 399,5 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В апреле резервы уменьшились на 1,36 млрд долларов США или на 3,1%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена валютными интервенциями для обеспечения курсовой стабильности и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров.

2. Приватбанк запустил новый раздел для акций с кешбэком в Приват24

В последней версии мобильного приложения Приват24 был модифицирован раздел «Привет», который до этого работал в бета-тестовом режиме. Теперь все акции с кешбэком размещаются именно тут. В разделе «Активированные» можно просмотреть все подключенные ранее акции, здесь же видно, сколько дней осталось до окончания.

С 9 мая регистрироваться в той или иной акции нужно тоже в разделе «Привет». Для этого в верхнем правом углу на картинке с изображением акции нужно нажать «+». Он изменится на зеленую галочку, а акция из раздела «Все предложения» перейдет в раздел «Активированные».

Появилась возможность не только просмотреть начисленный кешбэк, но и самостоятельно вывести его на любую карту на выбор. Минимальная сумма для снятия – 1 гривна. Выводится вся начисленная сумма, частично снять и вывести нет возможности.

3. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу девять банков отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Причем ставки как снижали, так и повышали, оптимизируя свой депозитный портфель.

Банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых: на 3 месяца – с 15,50 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 16,50 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 17 до 16,50% годовых.

Универсалбанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,20 до 15,30% годовых.

Таскомбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев с 14 до 15% годовых.

Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 16,50 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

ПУМБ снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 14% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,30% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 14,25 до 13,95% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 14 до 13,70% годовых.

Укргазбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 6 и 9 месяцев – с 13,50 до 12,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 13,50% годовых.

Радабанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 17,50 до 17% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 16 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 13,50% годовых.

В то же время Радабанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:

на 3 месяца – с 2 до 2,25% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 2,25 до 2,50% годовых.

Также Радабанк повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,30 до 1,50% годовых;

на 6 месяцев – с 1,40 до 1,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 1,30 до 1,40% годовых.

Ощадбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 6 месяцев – с 13,50 до 13% годовых;

на 12 месяцев – с 13,25 до 12,75% годовых.

4. ПУМБ расширяет «Магазин кешбэков»

В разделе «Магазин кешбэков», который находится в мобильном приложении ПУМБ Online, во вкладке «Больше», появились новые участники:

- «Аврора» - 3,5% кешбэка;

- аптека «АНЦ» – 2% кешбэка;

- «Люксоптика» - до 4% кешбэка.

«Магазин кешбэков» - это вариант кешбэк-сервиса ,похожего, например,на знаменитый LetyShops.

В настоящий момент в нем содержатся предложения от 46 сайтов.

Работает он следующим образом: выбираете магазин, переходите в магазин и покупаете товар. Затем в указанные сроки ждете начисления кешбэка. Вывод кешбэка – от 10 грн.

5. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 9 мая по 31 июля 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчетах в кафе и ресторанах картами Приватбанка «Универсальная»/«Универсальная Голд»/Карта для выплат или премиальными картами любой международной платежной системы.

Чтобы принять участие, нужно подключиться к акции в разделе «Привет» в приложении Приват24

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц до налогообложения.

Выплата кешбэка от 1 грн на любую карту по выбору клиента.