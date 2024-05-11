Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України за підсумками квітня зменшились на 3,1%

Міжнародні резерви України на 1 травня 2024 року за попередніми даними склали 42 399,5 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У квітні резерви зменшилися на 1,36 млрд. доларів США або на 3,1%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для забезпечення курсової стабільності та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

2. Приватбанк запустив новий розділ для акцій з кешбеком у Приват24

В останній версії мобільного додатку Приват24 було модифіковано розділ «Привіт», який до цього працював у бета-тестовому режимі. Тепер усі акції з кешбеком розміщуються саме тут. У розділі «Активовані» можна переглянути всі раніше підключені акції, тут же видно, скільки днів залишилося до закінчення.

З 9 травня реєструватися в тій чи іншій акції потрібно також у розділі «Привіт». Для цього у верхньому правому кутку на картинці із зображенням акції потрібно натиснути «+». Він зміниться на зелену галочку, а акція з розділу "Всі пропозиції" перейде до розділу "Активовані".

З'явилася можливість не лише переглянути нарахований кешбек, а й самостійно вивести його на будь-яку картку на вибір. Мінімальна сума для зняття – 1 гривня. Виводиться вся нарахована сума, частково зняти та вивести немає можливості.

3. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу дев'ять банків відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах. Причому ставки як знижували, так і підвищували оптимізуючи свій депозитний портфель.

Банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних: на 3 місяці – з 15,50 до 15% річних;

на 6 місяців – із 16 до 15,50% річних;

на 9 місяців – із 16,50 до 16% річних;

на 12 місяців – із 17 до 16,50% річних.

Універсалбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,20 до 15,30% річних.

Таскомбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців з 14 до 15% річних.

Аккордбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 16,50 до 16% річних;

на 6 місяців – із 16 до 15,50% річних;

на 12 місяців – із 15 до 14,50% річних.

ПУМБ знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 14% річних.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,30% річних:

на 3 та 6 місяців – з 14,25 до 13,95% річних;

на 9 та 12 місяців – з 14 до 13,70% річних.

Укргазбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 6 та 9 місяців – з 13,50 до 12,50% річних;

на 12 місяців – із 14,50 до 13,50% річних.

Радабанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 17,50 до 17% річних;

на 6 та 9 місяців – з 16 до 15,50% річних;

на 12 місяців – із 14 до 13,50% річних.

Водночас Радабанк підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців на 0,25% річних:

на 3 місяці – з 2 до 2,25% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 2,25 до 2,50% річних.

Також Радабанк підвищив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,30 до 1,50% річних;

на 6 місяців – з 1,40 до 1,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 1,30 до 1,40% річних.

Ощадбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 6 місяців – з 13,50 до 13% річних;

на 12 місяців - з 13,25 до 12,75% річних.

4. ПУМБ розширює «Магазин кешбеків»

У розділі «Магазин кешбеків», що знаходиться у мобільному додатку ПУМБ Online, у вкладці «Більше», з'явилися нові учасники:

- «Аврора» – 3,5% кешбеку;

- аптека «АНЦ» – 2% кешбеку;

- «Люксоптика» – до 4% кешбеку.

«Магазин кешбеків» - це варіант кешбек-сервісу, схожого, наприклад, на знаменитий LetyShops.

На даний момент у ньому містяться пропозиції від 46 сайтів.

Працює він так: вибираєте магазин, переходите в магазин і купуєте товар. Потім у зазначені терміни чекаєте нарахування кешбеку. Виведення кешбеку – від 10 грн.

5. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 9 травня по 31 липня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунках у кафе та ресторанах картками Приватбанку «Універсальна»/«Універсальна Голд»/Карта для виплат або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи.

Щоб взяти участь, потрібно підключитися до акції в розділі «Привіт» у приват24

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць до оподаткування.

Виплата кешбеку від 1 грн на будь-яку картку на вибір клієнта.