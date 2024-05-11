ОСУВ "Хортица": Враг локализован в "серой зоне" на Харьковщине, она не расширяется

"Серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется.

Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться".

По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне".

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