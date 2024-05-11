ОСУВ "Хортиця": Ворог локалізований у "сірій зоні" на Харківщині, вона не розширюється
"Сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Рішенням командування посилені наші оборонні підрозділи ЗСУ, і воно вже реалізовується.
Противника локалізовано у "сірій зоні", вона не розширюється. Однак є питання того, щоб його до кінця знищити і повиловлювати у тих лісопосадках, де він міг заховатися".
За словами Волошина, тривають оборонні бої у районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.
Також тривають бої й у прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично у "сірій зоні".
Передісторія:
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- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.