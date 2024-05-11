Кремль продолжает активно использовать свои страны сателлиты для подготовки и обучения русской армии, сообщает Деловая столица.

В Беларуси военные учебные центры готовят операторов дронов для росармии, сообщает ЦНС. Однако там возникают проблемы с вагнеровцами.

Инструкторы ППК "Вагнер" в течение двух недель обучают мобилизованным военной топографии, артиллерии, медицинской подготовки, организации управления и связи. Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БПЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс-курсов – на войну в Украине.

Впрочем, инструкторская работа и зарплата не устраивает боевиков и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, выбирающих участие в войне в Африке, где деньги платят больше.

По информации Центра национального сопротивления за последний период, количество вагнеровцев на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.