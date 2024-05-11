Вагнерівці готують операторів БПЛА в Білорусі для війни в Україні

Кремль продовжує активно використовувати свої країни сателіти для підготовки та навчання російської армії, повідомляє Ділова столиця.

У Білорусі військові навчальні центри готують операторів дронів для росармії, повiдомляє ЦНС. Однак там виникають проблеми з вагнерівцями.

Інструктори ПВК "Вагнер" впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку. Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну.

Втім, інструкторська робота та зарплата не влаштовує бойовиків і в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де гроші платять більші.

За інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.