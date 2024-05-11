В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о работе ПВО

В оккупированном Донецке днем 11 мая раздались взрывы. Местные жители сообщают о звуках российской ПВО перед этим, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", "РИА Новости".

Оккупанты традиционно обвинили в обстрелах Украину. По их данным, якобы был удар ракетами из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где "готовился автопробег в честь 10-летия "ДНР".

Российские СМИ также пишут, что пострадал местный ресторан Paradise.

"Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей пишет, что перед прилетом они слышали работу ПВО РФ.

По версии "правоохранительных органов", один человек погиб.