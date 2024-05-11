В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО
В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про звуки російської ППО перед цим, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють "Новини Донбасу", "РИА Новости".
Окупанти традиційно звинуватили в обстрілах Україну. За їхніми даними, нібито був удар ракетами з HIMARS по Ленінському району Донецька, де "готувався автопробіг на честь 10-річчя "ДНР".
Російські ЗМІ також пишуть, що постраждав місцевий ресторан Paradise.
"Новини Донбасу" з посиланням на місцевих жителів пише, що перед прильотом вони чули роботу ППО РФ.
За версією "правоохоронних органів", одна людина загинула.