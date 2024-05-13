ISW: Путин заменил Шойгу для подготовки к затяжной войне

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что правитель России Владимир Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО, сообщает Украинская правда.

Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая, переведя Шойгу на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

По мнению аналитиков, эти перестановки на высоком уровне после президентских псевдовыборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны в Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

Эксперты добавляют: почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным" , - говорится в отчете.

Эксперты добавляют, что замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

ISW отмечает: ранее Путин так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Помимо увольнения Патрушева, Путин в основном переназначил руководителей основных российских служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.

Ключевые выводы ISW за 12 мая