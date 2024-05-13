В Грузии комитет парламента через минуту согласовал закон об "иноагентах"

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в третьем окончательном чтении законопроект об "иноагентах". Процедура заняла чуть больше минуты. В ней участвовали несколько членов парламентского большинства, сообщает Новости-Грузия.

Согласно регламенту, третье чтение предусматривало внесение редакционных поправок в законопроект. Соблюдено это не было.

Депутат от группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе назвала заседание нелегитимным. По ее словам, оппозиционеры поднимались по лестнице, когда его уже объявили завершенным.

Заседание проводили параллельно шумной протестной акции и задержаний демонстрантов. Полиция оттеснила протестующих от служебных входов в здание законодательного органа, чтобы обеспечить доступ представителям правящей "Грузинской мечты".

14 мая законопроект должны вынести на голосование на пленарном заседании. Чтобы стать законом, также предстоит преодолеть вето президента Грузии.

Согласно инициативе, организациями, "проводящими интересы иностранной силы", объявят все НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за границы. Они будут обязаны регистрироваться в специальном реестре. В противном случае им грозят крупные штрафы.

Уже месяц в Тбилиси регулярно проходят масштабные акции с требованием отзыва инициативы. Участники акций считают, что власти кардинально меняют внешнюю политику страны и отказываются от европейской интеграции. Лозунги "нет российскому закону" все чаще сменяют "нет российскому режиму".

Законопроект резко критикуют партнеры в США и ЕС. В 2023 году Европейская комиссия присвоила Грузии статус кандидата, открыв перспективу ее присоединения к блоку. Западные партнеры неоднократно предупреждали, что принятие закона нанесет ущерб процессу евроатлантической интеграции страны.

После масштабных протестов и жесткой критики Запада, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что власти при содействии международных партнеров внесут изменения в спорный законопроект после того, как президент наложит на него вето. В оппозиции в ответ заявили, что не примут "приукрашенную версию" закона об "иноагентах".