У Грузії комітет парламенту за хвилину погодив закон про "іноагентів"

Комітет з юридичних питань парламенту Грузії підтримав у третьому остаточному читанні законопроект про "іноагенти". Процедура зайняла трохи більше за хвилину. У ній взяли участь кілька членів парламентської більшості, повідомляє Новини-Грузія.

Відповідно до регламенту, третє читання передбачало внесення редакційних поправок до законопроекту. Дотримано цього не було.

Депутат від гурту "Єврооптимісти" Хатія Деканоїдзе назвала засідання нелегітимним. За її словами, опозиціонери піднімалися сходами, коли його вже оголосили завершеним.

Засідання проводили паралельно галасливій протестній акції та затримкам демонстрантів. Поліція відтіснила протестувальників від службових входів до будівлі законодавчого органу, щоб забезпечити доступ представникам правлячої "Грузинської мрії".

14 травня законопроект мають винести на голосування на пленарному засіданні. Щоб стати законом, також доведеться подолати вето президента Грузії.

Згідно з ініціативою, організаціями, які "проводять інтереси іноземної сили", оголосять усі НУО та ЗМІ, понад 20% доходу яких надходять з-за кордону. Вони будуть зобов'язані реєструватися у спеціальному реєстрі. Інакше їм загрожують великі штрафи.

Вже місяць у Тбілісі регулярно відбуваються масштабні акції з вимогою відкликання ініціативи. Учасники акцій вважають, що влада кардинально змінює зовнішню політику країни і відмовляється від європейської інтеграції. Гасла "немає російському закону" дедалі частіше змінюють "ні російському режиму".

Законопроект різко критикують партнери у США та ЄС. У 2023 році Європейська комісія надала Грузії статус кандидата, відкривши перспективу її приєднання до блоку. Західні партнери неодноразово попереджали, що ухвалення закону завдасть шкоди процесу євроатлантичної інтеграції країни.

Після масштабних протестів і жорсткої критики Заходу, прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе припустив, що влада за сприяння міжнародних партнерів внесе зміни до спірного законопроекту після того, як президент накладе на нього вето. В опозиції у відповідь заявили, що не ухвалять "прикрашену версію" закону про "іноагентів".