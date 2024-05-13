Украинская ПВО стала меньше сбивать российские ракеты – подсчеты WSJ

Украина сбивает российские ракеты гораздо реже, чем в начале войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Снижение возможностей противовоздушной обороны Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами с баллистических ракет. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы Patriot, которая раньше была лучшей защитой от подобных атак.

Согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, проведенному Wall Street Journal, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет, по сравнению с 73% в предыдущие шесть месяцев. В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30%. Показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился всего на один процентный пункт и составил 82%.

Хотя данные об атаках и перехватах за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину.

Усиленные бомбардировки разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо.

По словам представителя европейской военной разведки, следующие два или около того месяца будут решающими для того, удастся ли сдержать российские военно-воздушные силы до того, как в Украину прибудут новые западные средства ПВО.

Данные показывают, что за последние шесть месяцев Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы - к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро.

За последние шесть месяцев Россия выпустила 2 628 беспилотников "Шахед". Аналитики говорят, что эти беспилотники частично используются для тестирования систем ПВО перед запуском ракет.