Из Тисы вытащили тело еще одного мужчины: это уже 29 утопленник
Вчера вечером пограничники обнаружили в реке Тиса тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением. Это уже 29 погибших.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Чтобы догнать и достать из реки обнаруженного утопленника, пограничники применили ведомственный малый пограничный катер. Погибшего вытащили на берег. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции", – говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что утопленником оказался гражданин Украины – житель города Хуст, которому 10 мая исполнилось 42 года.
"Закарпатец пополнил печальную статистику утопившихся при попытке преодоления Тисы в тех местах, где по ней пролегает граница с соседними Венгрией и Румынией, став 29-м погибшим в этой реке", - отметили в ГНСУ.