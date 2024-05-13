Из Тисы вытащили тело еще одного мужчины: это уже 29 утопленник

Вчера вечером пограничники обнаружили в реке Тиса тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением. Это уже 29 погибших.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Чтобы догнать и достать из реки обнаруженного утопленника, пограничники применили ведомственный малый пограничный катер. Погибшего вытащили на берег. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции" , – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что утопленником оказался гражданин Украины – житель города Хуст, которому 10 мая исполнилось 42 года.