З Тиси витягли тіло ще одного чоловіка: це вже 29 потопельник

Учора ввечері прикордонники виявили в річці Тиса тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Це вже 29 загиблий.

Про це повідомляє﻿ Держприкордонслужба.

"Щоб наздогнати і дістати із річки виявленого потопельника, прикордонники застосували відомчий малий прикордонний катер. Загиблого витягнули на берег. До місця події викликали співробітників поліції" , – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що потопельником виявився громадянин України – житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.