З Тиси витягли тіло ще одного чоловіка: це вже 29 потопельник
Учора ввечері прикордонники виявили в річці Тиса тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Це вже 29 загиблий.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Щоб наздогнати і дістати із річки виявленого потопельника, прикордонники застосували відомчий малий прикордонний катер. Загиблого витягнули на берег. До місця події викликали співробітників поліції", – йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що потопельником виявився громадянин України – житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.
"Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці", – зазначили в ДПСУ.