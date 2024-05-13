12 стран ЕС просят объяснить, как закон об "иноагентах" повлияет на евроинтеграцию Грузии

12 министров иностранных дел стран-Евросоюза в связи с ситуацией в Грузии обратились к Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и Еврокомиссару по политике соседства и расширения Оливеру Вархели, сообщает Эхо Кавказа.

"Большую обеспокоенность по поводу стремительно ухудшающейся ситуации в Грузии" выразили главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

Они просят Борреля и Вархели "незамедлительно предоставить" устную информацию Европейской комиссии о том, как предлагаемый закон повлияет на реализацию (Грузией) девяти шагов (для вступления в ЕС.

"Мы просим вас сделать это в приоритетном порядке и обеспечить, чтобы эта публичная оценка появилась до окончательного голосования в парламенте Грузии" , – сказано в заявлении.

Европейские министры считают, что правительство Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию страны, а предлагаемый закон "является еще одним признаком тревожной траектории отката демократии и прав человека в Грузии".

"Мы на протяжении многих лет искренне поддерживали программу реформ Грузии и европейские устремления, и сегодня мы продолжаем поддерживать грузинский народ и его европейский выбор – выбор демократии, верховенства закона, прав человека и основных свобод.

Однако, получив статус кандидата в ЕС от Европейского совета в декабре прошлого года с условием проведения дальнейших реформ, особенно по девяти шагам, определенным Европейской комиссией, правительство Грузии, к нашему глубокому сожалению, похоже, находится на пути к тому, чтобы поставить под угрозу эту возможность по продвижению европейской и евроатлантической интеграции страны" , – указано в заявлении.

Между тем, в партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей партии, сообщили, что главы МИД четырех стран ЕС планируют посетить Грузию. Это – Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Маргус Цахкна (Эстония), Тоурдис Гильфадоуттир (Исландия) и Байба Браже (Латвия). В заявлении также упоминается председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Майкл Рот, председатель комитета по международным отношениям Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис и помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Джеймс О'Брайен.

В"Силе народа" ставят под вопрос целесообразность допуска западных политиков в Грузию.

Отметим, что ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что не будет встречаться с коллегами из европейских стран. При этом премьер-министр Грузии планируют провести встречу с Джеймсом О'Брайеном.

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