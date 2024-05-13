12 країн ЄС просять пояснити, як закон про "іноагентів" вплине на євроінтеграцію Грузії

12 міністрів закордонних справ країн-Євросоюзу у зв'язку із ситуацією в Грузії звернулися до Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та Єврокомісара з політики сусідства та розширення Олівера Вархелі, повідомляє Ехо Кавказу.

"Велике занепокоєння щодо ситуації в Грузії, що стрімко погіршується", висловили глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції.

Вони просять Борреля та Вархелі "негайно надати" усну інформацію Європейській комісії про те, як запропонований закон вплине на реалізацію (Грузією) дев'яти кроків (для вступу до ЄС).

"Ми просимо вас зробити це у пріоритетному порядку та забезпечити, щоб ця публічна оцінка з'явилася до остаточного голосування в парламенті Грузії" , – сказано у заяві.

Європейські міністри вважають, що уряд Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни, а запропонований закон "є ще однією ознакою тривожної траєкторії відкату демократії та прав людини в Грузії".

"Ми протягом багатьох років щиро підтримували програму реформ Грузії та європейські устремління, і сьогодні ми продовжуємо підтримувати грузинський народ та його європейський вибір – вибір демократії, верховенства закону, прав людини та основних свобод".

Однак, отримавши статус кандидата в ЄС від Європейської ради у грудні минулого року з умовою проведення подальших реформ, особливо за дев'ятьма кроками, визначеними Європейською комісією, уряд Грузії, на наш глибокий жаль, схоже, перебуває на шляху до того, щоб поставити під загрозу цю можливість щодо просування європейської та євроатлантичної інтеграції країни" , – зазначено у заяві.

Тим часом у партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої партії, повідомили, що глави МЗС чотирьох країн ЄС планують відвідати Грузію. Це – Габріелюс Ландсбергіс (Литва), Маргус Цахкна (Естонія), Тоурдіс Гільфадоуттир (Ісландія) та Байба Браже (Латвія). У заяві також згадується голова комітету із закордонних справ Бундестагу Німеччини Майкл Рот, голова комітету з міжнародних відносин Сейму Литви Жигімантас Павільоніс та помічник держсекретаря з європейських та євразійських справ Джеймс О'Брайєн.

В "Силі народу" ставлять під питання доцільність допуску західних політиків до Грузії.

Зазначимо, що раніше речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі повідомив, що не зустрічатиметься з колегами з європейських країн. При цьому прем'єр-міністр Грузії планують провести зустріч із Джеймсом О'Браєном.

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