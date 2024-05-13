В Польше заявили, что прервали переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что переговоры по ограничению украинского агроимпорта прервали из-за того, что "некоторые представители" со стороны Киева были обвинены в коррупционной деятельности. Об этом он сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Европейская правда.

По его словам, очередной раунд межправительственных переговоров был запланирован на 14 мая, но их отменили.

"Переговоры с Киевом прервали, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции" , – отметил он.

Как отметил Колодзейчак, "понятно, что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции".

Политик утверждает, что в целом протесты фермеров закончились, а те, что происходят, "организованы по политическому заказу и проводятся людьми, которые ведут кампанию" к выборам в Европарламент.

"Я понимаю, что сит ﻿﻿ уация сложная... Поэтому я не могу согласиться с тем, что мы не решаем проблемы фермеров. Мы еще не все решили, потому что ситуация непростая" , – добавил Колодзейчак.

Сообщалось, что 25 апреля министр агрополитики Украины Николай Сольский, которого подозревают в сделках с землей на 500 млн грн, написал заявление об отставке.

Экс-глава аграрного комитета Верховной Рады – действующий министр агрополитики Николай Сольский был уличен в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Помимо Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю – Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока