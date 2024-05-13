Close button

Доходы России от нефти и газа выросли более чем на 80% – Минфин РФ

Доходы России от нефти и газа выросли более чем на 80% – Минфин РФ
Фото: Pixabay

Энергетические доходы бюджета России за четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн руб, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. При этом, в Минфине РФ сообщили, что использовали средства "ФНД" для покрытия недостачи доходов. Об этом заявили в министерстве финансов РФ, сообщает Экономическая правда.

В Минфине РФ рост доходов объясняют высокими ценами на нефть, а также покрытием недостачи нефтегазовых доходов за счет средств "Фонда национального благосостояния".

Как сообщают в российском издании "Коммерсантъ", поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года.

В апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 трлн руб. Уровень с этого года определяется из цены отсечения нефти в 60 долл за баррель, установленный странами Запада в ответ на российскую агрессию как "потолок цен" - на апрель его определил Минфин РФ в 1,152 трлн руб.

Напомним, российский энергетический гигант "Газпром" потерпел рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

Новости

Популярные темы форума

analytics