Энергетические доходы бюджета России за четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн руб, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. При этом, в Минфине РФ сообщили, что использовали средства "ФНД" для покрытия недостачи доходов. Об этом заявили в министерстве финансов РФ, сообщает Экономическая правда.

В Минфине РФ рост доходов объясняют высокими ценами на нефть, а также покрытием недостачи нефтегазовых доходов за счет средств "Фонда национального благосостояния".

Как сообщают в российском издании "Коммерсантъ", поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года.

В апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 трлн руб. Уровень с этого года определяется из цены отсечения нефти в 60 долл за баррель, установленный странами Запада в ответ на российскую агрессию как "потолок цен" - на апрель его определил Минфин РФ в 1,152 трлн руб.

Напомним, российский энергетический гигант "Газпром" потерпел рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.