Доходи Росії від нафти та газу зросли на понад 80% – Мінфін РФ

Енергетичні доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,157 трлн руб, що на 82% більше порівняно з аналогічним періодом у 2023 році. При цьому, в Мінфіні РФ повідомили, що використовували кошти "ФНД" для покриття нестачі. Про це заявили в міністерстві фінансів РФ, повідомляє Економічна правда.

У Мінфіні РФ зростання доходів пояснюють високими цінами на нафту, а також покриттям недостачі нафтогазових прибутків коштом "Фонду національного добробуту".

Як повідомляють у російському виданні "Комерсантъ", надходження оборотних податків, включно з ПДВ, за підсумками січня-квітня зросли на 25,4% до рівня минулого року. Мінфін РФ зазначає, що це "формує стійку базу для подальшого випереджального зростання доходів".

У квітні нафтогазові доходи федерального бюджету РФ третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і склали 1,229 трлн руб. Рівень з цього року визначається з ціни відсікання нафти в 60 дол за барель, встановлений країнами Заходу як "стеля цін" - на квітень його визначив Мінфін РФ у 1,152 трлн руб.

Нагадаємо, російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останніх 25 років, але Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.