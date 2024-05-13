Шмыгаль: ЕС продлил "торговый безвиз" с Украиной еще на год

Европейский союз окончательно одобрил продление "торгового безвиза" с Украиной еще на год, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год" , - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что это важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.

"Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе" , - добавил премьер.

"Торговый безвиз"

Напомним, ЕС ввел автономные меры по торговле с Украиной 4 июня 2022 года, чтобы поддержать украинских производителей и экономику в условиях, когда страна вынуждена обороняться на фоне российской агрессии.

В мае 2023 года Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год.