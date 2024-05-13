Шмигаль: ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік
Європейський союз остаточно схвалив продовження "торговельного безвізу" з Україною ще на рік, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік", - повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що це є важливою підтримкою для українських виробників, експорту та економіки.
"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - додав прем'єр.
"Торговельний безвіз"
Нагадаємо, ЄС запровадив автономні заходи для торгівлі з Україною 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.
У травні 2023 року Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік.