Шмигаль: ЄС продовжив "торговельний безвіз" з Україною ще на рік

Європейський союз остаточно схвалив продовження "торговельного безвізу" з Україною ще на рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік" , - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що це є важливою підтримкою для українських виробників, експорту та економіки.

"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі" , - додав прем'єр.

"Торговельний безвіз"

Нагадаємо, ЄС запровадив автономні заходи для торгівлі з Україною 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

У травні 2023 року Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік.