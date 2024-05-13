Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку – начальник полиции Харьковщины

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что город Волчанск Харьковской области "превращается" в Бахмут или Марьинку из-за постоянных ударов россиян с воздуха, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире Украинского Радио Харькова.

По его словам, за три дня с начала российского наступления Волчанск "пострадал так, как не страдал с 2022 года". В частности, россияне используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по городу.

"Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку" , — подчеркнул Тимошко.

Он уточнил, что целью неприятеля является не только украинские защитники, но и полиция и спасатели. Поэтому в эвакуации мирных жителей участвуют броневые машины.

По словам начальника полиции Харьковской области, россияне применяют тактику выжженной земли, когда сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, а затем они заходят на эту территорию.

"Пострадает любой местный житель, остающийся неэвакуированным" , – добавил он.

Как сообщалось, российские войска привлекли к 5 батальонам для наступления на пограничный город Волчанск Харьковской области.