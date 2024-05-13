Украина в мае получит от Германии новую систему ПВО IRIS-T - посол

Украина уже в мае текущего года получит от Германии новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посла Германии в Украине Мартина Егера в эфире национального телемарафона.

Дипломат сообщил, что уже некоторые системы IRIS-T находятся в Украине, а еще одна будет передана бойцам ВСУ в мае.

При этом посол подчеркнул, что Германия обещала Украине, что в этом году, в следующем году и еще в 2026 году будет поставлять новые системы IRIS-T. Он назвал это последовательной работой.

Patriot для Украины

"Мы помогаем в восстановлении именно энергетической инфраструктуры, учитывая зиму, но если не будет ПВО, то конечно будет очень трудно отражать будущие атаки", - сообщил он.

Посол пояснил, что Германия решила делать еще больше, чем до сих пор в секторе ПВО. Страна уже имеет обязанности по этому вопросу в НАТО и 25% их систем Patriot будет находиться в Украине.

"Нет ни одной другой такой страны в мире, которая столько отдает", - сказал Егер.

IRIS-T для защиты от российских атак

Германия анонсировала передачу Украине систем ПВО IRIS-T еще в 2022 году и системно работает в этом направлении. Комплекс позволяет уничтожать вражеские крылатые ракеты и вертолеты.

Недавно руководитель компании Diehl Defence, занимающейся производством этих систем ПВО, заявлял, что в текущем году Украина получит еще большее количество зенитных ракетных комплексов IRIS-T SL.