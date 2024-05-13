В Минэнерго ответили, почему свет отключают только бизнесу, а не гражданам

Принудительные отключения электроэнергии прежде всего происходят для промышленных объектов, а не обычных граждан по той причине, что первые имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление замминистра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального телемарафона.

"Промышленные категории потребителей имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, поэтому собственно графики почасовых отключений электрической энергии применяются именно к такой категории потребителей" , - заявил чиновник.

Также он добавил, что целью применения графиков является балансировка системы в отдельных регионах, поэтому Минэнерго призывает промышленность экономить и применять потребление и такие режимы работы, когда это критически необходимо, ограничивать навесную рекламу или другое освещение, которое не является критически необходимым.

"При этом хочу отметить, что такие ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, работающих в других режимах" , - сказал он.

Также Колесник сообщил, что члены правительства призывают и обычных граждан к экономии, а также дали совет, что бытовые приборы следует применять и переносить их на использование в ночное время.

Ситуация в энергосистеме Украины

Россияне активизировали свои удары по украинским объектам энергетики, и за последнее время повредили многие важные объекты.

В "Укрэнерго" сегодня заявляли, что в Украине большую часть времени сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому на сегодняшний день был запланирован рекордный объем импорта из 5 стран Европы.