Генштаб: Количество атак на Покровском направлении увеличилось

Число атак российских войск на Покровском направлении в течение суток возросло до 33, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:00 13 мая.

За сутки зафиксировано около 140 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13. Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение противнику, наращивают усилия. На занятых позициях закрепляются, оборудуются запасные позиции.

Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов.

На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отбито 15 атак.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9.

На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.

На Покровском направлении количество вражеских атак выросло до 33.

На Кураховском направлении враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

На Времовском направлении нашими защитниками в общей сложности отбито 11 атак в районах Водяного и Старомайорского.

По остальным направлениям обстановка без изменений.

Силы обороны отслеживают действия неприятеля, реагируют на конфигурации обстановки. Командованием принимаются оперативные решения по обеспечению контроля на поле боя.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши воины сбили вражеский Су-25.