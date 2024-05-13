Советник президента Эстонии: мы всерьез обсуждаем отправку войск в Украину

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл утверждает, что эстонское правительство "всерьез" обсуждает возможность отправки войск на западную Украину, чтобы те помогли Киеву высвободить резервы для отправки на фронт, сообщает Европейская правда.

С таким утверждением Ролл выступил в интервью порталу Breaking Defense.

По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО – "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость".

"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать", – сказал он.

Ролл подчеркнул, что Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции, но "не исключено", что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, "со временем" изменят свое мнение.

Отметим, что эстонские чиновники и ранее выражали открытость относительно идеи отправки западных войск в Украину в принципе.

Премьер Кая Каллас в марте отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину. А заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг призвала НАТО быть более открытым к этой идее.

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.