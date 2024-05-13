F-16 будут в воздухе над Украиной в течение месяца - премьер Дании

Истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ в течение месяца, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Twitter (X) корреспондента Die Zeit Йорга Лау.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.

Напомним, Дания намерена передать Украине 19 истребителей.

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году под руководством Нидерландов и Дании была создана авиационная коалиция, целью которой стала передача Украине современных истребителей F-16.

К тому же, первая группа украинских пилотов успешно завершила базовую программу обучения в Великобритании и уже приступила к тренировкам на F-16 в Дании.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен недавно заявляла, что Дания может начать снабжение истребителей этим летом.