В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов" (Обновлено)
Вечером 13 мая в части областей Украины прозвучала воздушная тревога, связанная с угрозой российских "Шахедов", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram, alerts.in.ua.
В 19:31 сообщили об угрозе ударных БпЛА в направлении Павлограда на Днепропетровщине. Впоследствии они сменили курс на Кременчуг в Полтавской области.
В 20:46 сообщили, что дроны двигаются в Черкасскую область. Кроме того, стало известно о группе "Шахедов" из Херсонщины курсом на Кривой Рог и Николаев.
По состоянию на 21:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
По состоянию на 21:50 известно, что БПЛА продолжает движение в Черниговской области курсом на Чернигов; также является на Кировоградщине курсом на Кропивницкий и продолжает движение в Николаевской области курсом на Виннитчину.
Также группа "Шахедов" с востока двигается курсом на Запорожье.