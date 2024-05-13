В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов" (Обновлено)

Вечером 13 мая в части областей Украины прозвучала воздушная тревога, связанная с угрозой российских "Шахедов", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram, alerts.in.ua.

В 19:31 сообщили об угрозе ударных БпЛА в направлении Павлограда на Днепропетровщине. Впоследствии они сменили курс на Кременчуг в Полтавской области.

В 20:46 сообщили, что дроны двигаются в Черкасскую область. Кроме того, стало известно о группе "Шахедов" из Херсонщины курсом на Кривой Рог и Николаев.

По состоянию на 21:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

По состоянию на 21:50 известно, что БПЛА продолжает движение в Черниговской области курсом на Чернигов; также является на Кировоградщине курсом на Кропивницкий и продолжает движение в Николаевской области курсом на Виннитчину.

Также группа "Шахедов" с востока двигается курсом на Запорожье.