У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди" (Оновлено)

Увечері 13 травня в частині областей України пролунала повітряна тривога пов’язана з загрозою російських "Шахедів", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram, alerts.in.ua.

О 19:31 повідомили про загрозу ударних БпЛА в напрямку Павлограда на Дніпропетровщини. Згодом вони змінили курс на Кременчук на Полтавщині.

О 20:46 повідомили, що дрони рухаються на Черкащину. Крім того, стало відомо про групу Шахедів з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв.

Станом на 21:41 карта повітряних тривог виглядає так:

Станом на 21:50 відомо, що БпЛА продовжує рух в Чернігівській області курсом на Чернігів; також є на Кіровоградщині курсом на Кропивницький і продовжує рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину.

Також група "Шахедів" зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя.