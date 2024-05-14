ПВО ночью сбила все 18 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и баллистической ракетой "Искандер-М". Силы противовоздушной обороны сбили все 18 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Шахеды" россияне запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Баллистический "Искандер" – также с территории полуострова.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей" , – говорится в сообщении.

Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.