ППО вночі збила всі 18 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 14 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичною ракетою "Іскандер-М". Сили протиповітряної оборони збили усі 18 запущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Балістичний "Іскандер" – також з території півострова.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.