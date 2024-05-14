Путин посетит Китай 16 мая и встретится с Си Цзиньпином – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин 16-17 мая поедет в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.﻿﻿ Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

Сообщается, что во время поездки лидеры России и Китая обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия, "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам".

Также, по данным российского издания, Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Итогами их переговоров должно стать подписание Совместного заявления и ряда двусторонних документов.