Путін відвідає Китай 16 травня та зустрінеться з Сі Цзіньпіном – росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін 16-17 травня поїде в Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном.﻿﻿ Про це пише російське пропагандитське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, "обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем".

Також, за даними російського видання, Путин і Сі Цзіньпін візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури Росії та Китаю.

Підсумками їхніх переговорів має стати підписання Спільної заяви та низки двосторонніх документів.