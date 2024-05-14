Нацбанк не может увеличить сроки возврата экспортной выручки – Пышный

Национальный банк Украины пока не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса. ﻿Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает Экономическая правда.

"За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не видим достаточных оснований для этого" , - рассказал Пышный.

По его словам, НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки, поскольку в первом случае будет создаваться дополнительный спрос на иностранную валюту, а во втором - скажется на уменьшении предложения. А одновременно делать разновекторные вещи - очень опасно.

Глава НБУ отметил, что после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составляло 134 млн долл США в месяц. А втором полугодии 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долл США в месяц).

"Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более, до 360 дней по отдельным отраслям, должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами" , - подытожил Пышный.

Напомним, Нацбанк внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство изменений вступило в силу с 4 мая 2024 года.