Буданов оценил наступление РФ на Харьковщине: Ситуация приближается к критической

Пока на фронте ситуация приближается к критической. Украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение нескольких дней.﻿ Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The New York Times, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Ситуация на грани. Кажды ﻿﻿ й час она приближается к критической" , - заявил Буданов по видеосвязи с бункера в Харькове.

В издание отмечают, что его оценка ситуации перекликается с оценками других украинских офицеров, которые в последние дни заявляли, что военные перспективы страны ухудшаются.

Это связывают так же с критической нехваткой боеприпасов и численностью личного состава войск. Особенно на фоне многомесячного принятия пакета помощи на сумму 60,8 миллиардов долларов из США, оружие из которого едва начало поступать в Украину.

Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель растянуть и без того немногочисленные резервы украинских солдат и отвлечь их от участия в боевых действиях в других местах.

"Это именно то, что происходит сейчас" , - признал он.

По словам начальника ГУР, украинская армия пытается перебросить войска с других участков фронта, чтобы укрепить оборону на северо-востоке, но найти личный состав очень сложно.

"Все наши силы либо здесь (Харьковская область - ред.), либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого нет в резерве" , - сказал он.

Однако, несмотря на это, по оценкам генерала Буданова, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.

По мнению главы ГУР, цель россиян на северо-востоке - посеять панику и растерянность в регионе.