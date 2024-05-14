Буданов оценил наступление РФ на Харьковщине: Ситуация приближается к критической
Пока на фронте ситуация приближается к критической. Украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение нескольких дней. Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The New York Times, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Ситуация на грани. Каждый час она приближается к критической", - заявил Буданов по видеосвязи с бункера в Харькове.
В издание отмечают, что его оценка ситуации перекликается с оценками других украинских офицеров, которые в последние дни заявляли, что военные перспективы страны ухудшаются.
Это связывают так же с критической нехваткой боеприпасов и численностью личного состава войск. Особенно на фоне многомесячного принятия пакета помощи на сумму 60,8 миллиардов долларов из США, оружие из которого едва начало поступать в Украину.
Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель растянуть и без того немногочисленные резервы украинских солдат и отвлечь их от участия в боевых действиях в других местах.
"Это именно то, что происходит сейчас", - признал он.
По словам начальника ГУР, украинская армия пытается перебросить войска с других участков фронта, чтобы укрепить оборону на северо-востоке, но найти личный состав очень сложно.
"Все наши силы либо здесь (Харьковская область - ред.), либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого нет в резерве", - сказал он.
Однако, несмотря на это, по оценкам генерала Буданова, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.
По мнению главы ГУР, цель россиян на северо-востоке - посеять панику и растерянность в регионе.
"В настоящее время наша задача - стабилизировать линию фронта, а затем начать оттеснять их обратно через границу", - сказал он, добавив, что подтягивание украинских резервов позволило "частично сорвать их планы".