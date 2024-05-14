Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных в критической инфраструктуре

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Речь идет о постановлении КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Изменения направлены на создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины в особый период, перечень которых утверждается Минэнерго.