Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних у критичній інфраструктурі

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив﻿ представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Йдеться про постанову КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Зміни спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго.