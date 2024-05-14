ЕС предоставил финпомощи Украине на 32 млрд евро с февраля 2022 года - Минфин

Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине - около 32 млрд евро с февраля 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко.

"За 10 лет войны России против Украины финансовая поддержка от ЕС достигает уже более чем 37 млрд евро" , - заявил он.

Напомним:

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.