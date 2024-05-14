ЄС надав фіндопомогу Україні на 32 млрд євро з лютого 2022 року - Мінфін

Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченка.

"За 10 років війни Росії проти України фінансова підтримка від ЄС сягає вже більш ніж 37 млрд євро" , - заявив він.

Нагадаємо:

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У квітні Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Посли-країн членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Єврокомісією.