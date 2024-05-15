В Татарстане закрывало небо: в Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотника

В Татарстане из-за угрозы атаки беспилотника закрывали воздушное пространство. Впоследствии в Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотника.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Издание отмечает, что аэропорты не отправляли и не принимали самолеты. Задержали несколько рейсов. Прессслужба Росавиации пояснила, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Сначала об уничтожении беспилотника сообщил канал Baza. Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотник был сбит над селом Верхний Услон в Татарстане.