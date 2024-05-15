У Татарстані закривало небо: у Міноборони РФ заявили про збиття безпілотника

У Татарстані через загрозу атаки безпілотника закривали повітряний простір. Згодом у Міноборони РФ заявили про збиття безпілотника.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал Astra.

Видання зазначає, що аеропорти не відправляли і не приймали літаки. Затримали кілька рейсів. Пресслужба Росавіації пояснила, що обмеження введено для забезпечення безпеки польотів.

Спершу про збиття безпілотника повідомив канал Baza. Пізніше інформацію підтвердили в Міноборони РФ.

Зазначається, що безпілотник збили над селом Верхній Услон у Татарстані.