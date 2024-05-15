У Зеленского отреагировали на "срыв" поездок в Испанию и Португалию
Президент Владимир Зеленский никогда не заявлял о своих намерениях в скором времени посетить Испанию и Португалию. Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, сообщает Деловая столица.
Так, Никифоров прокомментировал информацию западных СМИ о том, что визит главы государства в эти страны якобы был отменен в частности из-за тяжелой ситуации на фронте.
Сергей Никифоров отметил, что президент никогда не заявлял о своих намерениях посетить Испанию и Португалию.
Ранее иностранные издания указывали, что в правительстве не комментируют возможные визиты украинского лидера за границу по соображениям безопасности.