У Зеленского отреагировали на "срыв" поездок в Испанию и Португалию

Президент Владимир Зеленский никогда не заявлял о своих намерениях в скором времени посетить Испанию и Португалию.﻿ Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, сообщает Деловая столица.

Так, Никифоров прокомментировал информацию западных СМИ о том, что визит главы государства в эти страны якобы был отменен в частности из-за тяжелой ситуации на фронте.

Сергей Никифоров отметил, что президент никогда не заявлял о своих намерениях посетить Испанию и Португалию.

Ранее иностранные издания указывали, что в правительстве не комментируют возможные визиты украинского лидера за границу по соображениям безопасности.