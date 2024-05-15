У Зеленського відреагували на "зрив" поїздок до Іспанії та Португалії

Президент Володимир Зеленський ніколи не заявляв про свої наміри невдовзі відвідати Іспанію та Португалію﻿. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє Ділова столиця.

Так, Нікіфоров ппркоментував інформацію західних ЗМІ про те, що візит глави держави до цих країн нібито було скасовано зокрема через важку ситуацію на фронті.

Сергій Никифоров зазначив, що президент ніколи не заявляв про свої наміри відвідати Іспанію та Португалію.

Раніше іноземні видання вказували, що в уряді не коментують ймовірні візити українського лідера за кордон з міркувань безпеки.