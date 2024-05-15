Госсекретарь США об ударах по территории РФ: Украина сама выбирает тактику

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность использования Украиной американского оружия по территории РФ. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает Европейская правда.

Блинкен уклонился от прямого ответа на уточняющий вопрос о том, разрешат ли США избивать о территории РФ американским оружием, но повторил, что США не возражают против ударов по РФ в принципе.

"Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна сделать Украина, и которое Украина их сделает. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя" , – заявил он.

Отметим, что в начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Недавно новоназначенное министерство иностранных дел Латвии Байба Браже заявило, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Она не уточнила, о каких странах идет речь.