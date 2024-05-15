Эстония одобрила использование замороженных активов РФ в пользу Украины

В среду парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, который позволяет использовать замороженные активы российских физических лиц для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной, сообщает Европейская правда.

За принятие закона проголосовали 65 депутатов Рийгикогу, трое были против.

По словам председателя Конституционного комитета Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования использования замороженных активов является сложной задачей, над которой работает ряд стран-союзников и международных организаций, и Эстония здесь играет роль первопроходца.

"Россия – страна-агрессор, возмещение нанесенного ею военного ущерба не может лежать на плечах Украины и ее союзников. Россия ответственна за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность" , – сказал он.

По словам Терраса, для обеспечения ответственности для компенсации ущерба, нанесенного захватнической войной в Украине, могут быть использованы активы, которые уже заморожены в рамках международных санкций и которыми их владельцы все равно не могут пользоваться или распоряжаться.

"Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей" , – сказал он.

Инициированный правительством закон создает внутригосударственный механизм обеспечения финансовой ответственности государства-агрессора за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.

Закон позволяет использовать активы физических и юридических лиц, замороженные в рамках санкций, как авансовый платеж для возмещения убытков, которые Россия задолжала Украине.

Перед вторым чтением конституционный комитет внес поправку к проекту, согласно которой Министерство иностранных дел принимает решение об использовании имущества в качестве авансового платежа для возмещения убытков в административном порядке. В первоначальной редакции разрешение на использование имущества должно было бы запрашиваться в административном суде.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна приветствовал принятие закона и выразил надежду, что президент как можно скорее провозгласит его, после чего закон вступит в силу.

"Мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы создать прецедент в Европе благодаря нашей инициативе" , – написал Тсахкна в Twitter (X).

На прошлой неделе послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.