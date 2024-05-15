Естонія схвалила використання заморожених активів РФ на користь України

У середу парламент Естонії (Рійгікогу) прийняв закон, який дозволяє використовувати заморожені активи російських фізичних осіб для компенсації збитків, завданих Україні війною, повідомляє Європейська правда.

За ухвалення закону проголосували 65 депутатів Рійгікогу, троє були проти.

За словами голови Конституційного комітету Хендріка Йоханнеса Терраса, створення правового регулювання використання заморожених активів є складним завданням, над яким працює низка країн-союзників та міжнародних організацій, і Естонія тут відіграє роль першопрохідця.

"Росія – країна-агресор, відшкодування завданих нею воєнних збитків не може лежати на плечах України та її союзників. Росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність" , – сказав він.

За словами Терраса, для забезпечення відповідальності для компенсації збитків, завданих загарбницькою війною в Україні, можуть бути використані активи, які вже заморожені в рамках міжнародних санкцій і якими їхні власники все одно не можуть користуватися чи розпоряджатися.

"Прийнятим сьогодні законом Естонія пропонує механізм, який передбачає відповідальність тих людей і компаній, які безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй" , – сказав він.

Ініційований урядом закон створює внутрішньодержавний механізм забезпечення фінансової відповідальності держави-агресора за шкоду, заподіяну найбільш серйозними порушеннями міжнародного права.

Закон дозволяє використовувати активи фізичних та юридичних осіб, які сприяли незаконним діям Росії, заморожені в рамках санкцій, як авансовий платіж для відшкодування збитків, які Росія заборгувала Україні.

Перед другим читанням Конституційний комітет вніс поправку до проєкту, згідно з якою Міністерство закордонних справ приймає рішення про використання майна в якості авансового платежу для відшкодування збитків в адміністративному порядку. У початковій редакції дозвіл на використання майна мав би запитуватися в адміністративному суді.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна привітав ухвалення закону і висловив сподівання, що президент якнайскоріше проголосить його, після чого закон набуде чинності.

"Ми ще на крок наблизилися до того, щоб створити прецедент у Європі завдяки нашій ініціативі" , – написав Тсахкна у Twitter (X).

Минулого тижня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.