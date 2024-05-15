"Нафтогаз" уплатил в апреле в госбюджет 11,5% от всех налоговых поступлений

"Нафтогаз" уплатил в апреле в госбюджет 8 миллиардов гривен, что составляет 11,5% от всех налоговых поступлений, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

За четыре месяца 2024 года группа "Нафтогаз" пополнила государственный бюджет Украины на 26,2 млрд грн налогов. Еще 2,1 млрд грн было направлено в местные бюджеты.

Напомним:

Рада обязала "Укрнафту" платить дивиденды непосредственно в госбюджет.

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.